Сирия, 3 мая. Два человека погибли в результате взрыва мины на севере Эль-Кунейтры. Несколько мирных жителей были взяты под стражу в ходе рейдов SDF**** и коалиции США в Дейр-эз-Зоре. «Ахрар аль-Шаркыя» понесла потери на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территорию населенного пункта Харран аль-Авамид в Дамаске.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве члена SDF у населенного пункта Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с протурецкими боевиками в северной части Алеппо; подверглись атаке неизвестных у поселения Даман на северо-востоке Дейр-эз-Зора; при поддержке международной коалиции провели рейды на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: обвиняются в убийстве человека в кантоне Африн в Алеппо; понесли потери в результате взрыва в северной части Ракки.

Провинция Дамаск

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что в Дамаске состоялся очередной этап работ по разминированию местности. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) обследовали территорию населенного пункта Харран аль-Авамид на предмет выявления мин и остатков боеприпасов боевиков. Напомним, деревня перешла под контроль правительственных подразделений весной 2018 года.

Провинция Алеппо

В социальных сетях появились сообщения о новых преступлениях против гражданских лиц в Африне. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (AzadiRojava), молодой человек по имени Рифат Мурад, похищенный протурецкими боевиками в районе Маабетли, был найден мертвым. Отмечается, что на его теле были обнаружены следы пыток.

Между тем на линии соприкосновения курдских бандгрупп и союзных Анкаре формирований возобновились перестрелки. Согласно данным медиапортала North Press Agency, протурецкие боевики ведут огонь по окрестностям деревень Абьян и Дейр-Джамал. О результатах вооруженного противостояния пока ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах Дейр-эз-Зора произошли новые вылазки неизвестных. По информации новостного портала Al Nour, один из курдских боевиков был застрелен в окрестностях населенного пункта Аль-Хаваидж. В нападении подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Кроме того, джихадисты ИГ1 обвиняются в совершении налета на один из контрольно-пропускных пунктов SDF у поселения Даман на северо-востоке провинции.

В связи с участившимися вылазками «демократические силы» при поддержке ВВС возглавляемой США международной коалиции активизировали обыски в восточной части региона. В частности, рейды прошли в городе Хаджин, где по обвинению в принадлежности к ИГИЛ1 были арестованы несколько местных жителей.

Провинция Ракка

На севере провинции в районах, занимаемых поддерживаемыми Анкарой формированиями, прогремел взрыв. Как передает информагентство Al Nour, детонировало СВУ, заложенное в автомобиле боевиков «Ахрар аль-Шаркыя». Инцидент произошел поблизости от деревни Хаммам ат-Туркман, располагающейся южнее города Сулук. Предполагается, что к минированию транспортного средства имеют отношение члены курдских бандгрупп, осуществляющих подпольную деятельность. О последствиях взрыва пока ничего неизвестно.

Напомним, северные районы САР между Тель-Абьядом и Рас аль-Айном перешли под контроль Турции и союзных ей группировок осенью прошлого года в результате операции «Источник мира».

Провинция Эль-Кунейтра

Информационный портал SANA News сообщает о детонации мины, заложенной на обочине дороги в южном пригороде населенного пункта Аль-Хадер в северной части провинции. Взрыв привел к гибели двух мирных жителей. Сообщается, что бомба была установлена здесь еще во время оккупации этих территорий боевиками незаконных бандгрупп. Напомним, Эль-Кунейтра и соседняя провинция Даръа полностью перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) летом 2018 ходе в ходе операции «Базальт».

1 Организация запрещена на территории РФ.