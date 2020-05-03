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Раскол в «Форуме свободной России» привел к появлению «люстрационного списка» оппозиции

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Раскол в «Форуме свободной России» привел к появлению «люстрационного списка» оппозиции

Бывшие соратники Михаила Ходорковского по «Форуму свободной России» оказались недовольны проводимой им политикой, поэтому решили реализовать самостоятельный проект, рассчитанный на иностранную поддержку. Инициатива «Кремлевская сеть» представляет собой последствие раскола в рядах оппозиции.

По информации «Октагона», десятки участников «Форума свободной России» (ФСР) изъявили желание покинуть организацию в связи с разногласиями в вопросе политики, проводимой Ходорковским и его соратниками в рамках деятельности ФРС. Несмотря на то, что форум был зарегистрирован Гарри Каспаровым совместно с лидером движения «Солидарность» Иваном Тютриным, он является личным проектом Леонида Невзлина — одного из бывших руководителей НК «ЮКОС» и близкого друга Ходорковского, сообщил источник «Октагона».

«Люстрационный список»

Форум собрал в своем составе множество представителей либеральной общественности России, которые выгодны не только самой организации, но и лично Михаилу Ходорковскому. Наличие в составе руководства ФСР Марата Гельмана стало причиной раскола в оппозиционных рядах.

Гельман является экс-заместителем гендиректора Первого канала и бывшим членом Общественной палаты РФ. Его нахождение некоторые либеральные деятели связали с желанием Михаила Ходорковского вести диалог не только с оппозицией, но и договариваться непосредственно с властью. Такая политика вызвала недовольство скандального экс-адвоката Марка Фейгина, который стал инициатором раскола и через активистов создал проект «Кремлевская сеть», имеющий целью составление «люстрационного списка».

Данный проект активно продвигает сам Фейгин в социальных сетях, объясняя принцип его работы и привлекая волонтеров. По замыслу бывшего адвоката, лишенного статуса в 2018 году, необходимо собрать некую базу данных по принципу украинского «Миротворца» с досье на физических лиц, в отношении которых будут введены различные ограничения после смены власти в России. На деятельность созданной структуры уже учрежден сбор средств.

 

Раскол в «Форуме свободной России» привел к появлению «люстрационного списка» оппозиции

Обеспечивать работу проекта будут не только активисты, занимающиеся сбором данных, но и экспертный совет, состоящий из людей «с безупречной политической репутацией».

«Принципами формирования списка «Кремлевская сеть» являются публичность, законность, доступность для участия каждого. Контроль добросовестности и обоснованности включения фигурантов в список «Кремлевская сеть» возлагается на экспертный совет, в который будут избираться люди с безупречной политической репутацией», сообщается на сайте проекта.

Работа на американские структуры

Для Марка Фейгина формирование «люстрационного списка» производится по отработанной технологии. Ранее он пытался реализовать похожий проект, который заключался в составлении базы данных с подробными досье, включающими биографии, личные данные и описание деятельности фигурантов. Собранный доклад о «преступниках во власти» Фейгин лично предоставил США, совершив в 2018 году визит в Вашингтон. Переданные сведения стали основанием для введения против фигурантов списка индивидуальных санкций. Другими словами, Фейгин открыто работал на американское правительство.

Марк Фейгин также был замечен в связях с американским аналитическим центром Atlantic Council, который в 2019 году был признан Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ. Учитывая тесный контакт с американскими структурами, полученный за счет предоставления США санкционного списка с фамилиями представителей российской власти, бывший адвокат использует свой новый проект для работы в иностранных интересах. Не возникает сомнений, что и финансовая поддержка проекта «Кремлевская сеть» будет осуществляться западными структурами, учитывая сложившиеся отношения Фейгина с Атлантическим советом.

Ситуация с «Кремлевской сетью», учитывая сбор информации о представителях власти с возможностью ее дальнейшей передачи иностранным структурам по аналогии с прошлым проектом Марка Фейгина, должна быть взята под контроль уполномоченными органами. Ведь подобная деятельность с формированием «люстрационного списка» может нести угрозу для общества и государственного строя РФ.

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