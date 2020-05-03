Назван топ-5 самых бюджетных легковушек в России на 1 мая

Москва, 3 мая. Специалисты составили рейтинг самых бюджетных марок автомобилей, предлагаемых на текущий момент россиянам на авторынке. Список самых доступных по цене машин составили аналитики портала CarsWeek.

Портал подготовил топ-5 машин, приобретение которых меньше всего ударило бы по карманам простых россиян. Так, на пятом месте оказалась модель французского автоконцерна Renault — хетчбек Sandero. А четвертую позицию занял его сородич — седан Logan. Цена на обе модели начинается от 625 тысяч рублей. При это нужно учитывать, что у них одинаковая комплектация и дополнительные опции.

На третьем месте оказался автомобиль Lada Largus, собранный на базе первого поколения Renault Logan MCV на платформе B0. Отмечается, что данное транспортное средство приобретают в качестве семейного или рабочего авто и стоит оно от 622 тысяч рублей, передает телеканал «МИР24».

На втором месте расположился японский седан Datsun on-DO. В России данный автомобиль производят на базе LADA Granta в городе Тольятти. Специалисты отмечают, что технически эти модели практически идентичны. Небольшая разница просматривается лишь в дизайне салона и экстерьера. Стоимость авто — от 511 тысяч рублей.

И первое место в рейтинге самых доступных автомобилей занимает LADA Granta. Цена на самую дешевую версию данного авто начинается от 460 тысяч рублей. Отмечается, что со скидками, акциями и спепредложениями стоимость новой машины может составить 383 тысячи рублей.