Трубоукладчик «Академик Черский» пришвартовался в Калининграде

Калининград, 3 мая. Трубоукладчик «Академик Черский», который могут использовать при достройке газопровода «Северный поток — 2», бросил якорь в Калининграде. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания.

Напомним, «Академик Черский» вышел из порта Находки еще феврале. Судно направилось в сторону Сингапура, куда должно было прибыть 22 февраля. Конечные точки маршрута трубоукладчика несколько раз менялись. Сначала «Академик Черский» обогнул Африку и прибыл к берегам Канарских островов. Затем корабль должен был направиться в Египет, однако судно взяло курс на север Атлантического океана.

Вскоре «Академик Черский» указал в качестве конечной точки Находку, затем был проложен курс до Калиниграда. На пути туда трубоукладчик прошел мимо острова Борнхольм с севера от него. Осенью прошлого года Датское энергетическое агентство (ДЭА) разрешило компании Nord Stream 2 проложить участок «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Напомним, ранее строительством газопровода занималась швейцарская компания Allseas, однако из-за санкций США она была вынуждена увести свои трубоукладчики. После этого глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что достроить «Северный поток — 2», скорее всего, сможет «Академик Черский». С 2016 года трубоукладчик эксплуатируется ООО «Газпром флот».