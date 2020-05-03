Ученые назвали новые сроки по окончанию пандемии коронавируса в России

Москва, 3 мая. Пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться к 12 августа. Новый прогноз об окончании вспышки заболевания дали ученые из Сингапура.

Исследователи пояснили, что дата конца пандемии плавающая и зависит от эпидемиологической ситуации и принимаемых мер. Сроки, называемые сингапурскими учеными, уже три раза сдвигались из-за прироста новых заболевших.

Кроме того, ученые предупредили, что преждевременное снятие ограничений может привести к повторной волне вспышки, даже если пик эпидемии уже пройден.

Для подготовки прогноза были изучены данные по 131 стране. Для этого, в частности, исследователи использовали SIR-модель, которая описывает динамику по заболевшим, выздоровевшим и восприимчивым к инфекции.

Ученые также обратили внимание на опасность «чрезмерного оптимизма» и призвали с осторожностью относиться к любым прогнозам.

По последним данным в России выявлено более 134 зараженных коронавирусной инфекцией. Выздоровели от ранее неизвестного заболевания свыше 16,6 тысячи пациентов, 1280 скончались.

Пандемия пневмонии нового типа началась в конце 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, эпицентр распространения переместился в Европу и США.