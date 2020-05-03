Врач назвала самый эффективный способ диагностики коронавируса

Москва, 3 мая. Самым эффективным способом выявления зараженных коронавирусом является КТ-диагностика, сообщила главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.

Врач объяснила, что прежде диагностика коронавируса состояла только из тестирования. Однако позже выяснилось, что даже при отрицательном результате у пациентов могут быть явные клинические признаки вирусной пневмонии.

«На сегодняшний день мы полностью убеждены в том, что основным диагностическим критерием является КТ-диагностика, которая выявляет характерный симптом — «эффект матового стекла», — заявила Самышина в комментарии агентству «Москва».

КТ позволяет выявить четыре стадии пневмонии. Пациентов с первой и второй стадией отправляют лечиться дома, с третьей и четвертой – госпитализируют. Врач отметил, что коронавирус опасен из-за низкой степени изученности, медики до сих пор узнают все больше нового о нем как в плане диагностики, так и в плане лечения.

По данным на 3 мая, в России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, общее число заразившихся достигло 134 687 человек. Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах. Больше всего зараженных за сутки выявили в Москве — количество инфицированных в столице увеличилось на 5948 человек и достигло 68 606.

Ранее британские ученые назвали новую причину высокой смертности от коронавируса в некоторых странах. Исследователи связали число летальных исходов со средним уровнем витамина D у жителей государства.