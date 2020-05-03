Донбасс сегодня: ВСУ ударили из миномета по дому с пятью детьми, в ДНР предотвращен теракт

Донбасс, 3 мая. Украинские войска активизировали обстрелы республик, погибают и получают ранения гражданские. На севере Донецка ВСУ пытались сбросить боеприпас на жилые дома. В Луганске рассказали о противодействии беспилотникам противника. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка в ДНР

После проведения видеоконференции представителей стран «нормандской четверки», на которой обсуждались вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине, ВСУ существенно нарастили интенсивность и количество ударов по городам и селам ДНР и ЛНР. Есть потери среди гражданского населения, включая детей.

За прошедшие 24 часа украинские «освободители» накрыли огнем по меньшей мере десять населенных пунктов ДНР. Применялись тяжелые минометы, гранатометы, пушки боевых машин и противотанковые ракетные комплексы. Результатом агрессии стало повреждение шести жилых домов на западе столицы ДНР.

Ситуация на линии соприкосновения ЛНР

Луганчане сообщают о пяти обстрелах. Все они пришлись по Золотому-5 (Михайловка) и длились целый день. Украинские войска применили 82-мм и 120-мм минометы. Один из ударов пришелся по дому, в котором находились сразу пятеро детей, из них двое — трехмесячные младенцы.

Ранения лица и конечностей получила семилетняя девочка, ребенок доставлен в больницу. Кроме того, в населенном пункте обстрелами разрушены линии электропередач, газопроводы, частично разрушены или повреждены шесть жилых домов.

В ДНР предотвращен теракт

Террористический акт предотвращен военнослужащими Народной милиции в районе села Спартак, рассказали корреспонденту ФАН в оборонном ведомстве ДНР. Утром военнослужащие 28-й механизированной бригады ВСУ запустили в направлении села беспилотник с прикрепленным к нему взрывным устройством.

Подразделения противовоздушной обороны ДНР использовали станцию радиоэлектронной борьбы собственной разработки «Тритон-М1» и сбили квадрокоптер противника, позже уничтожив осколочный боеприпас, который предназначался для сброса на улицы Спартака.

В управлении НМ ДНР отметили, что удар киевские силовики планировали нанести по тому же району, где накануне днем украинский снайпер убил мирную жительницу 1953 года рождения, которая находилась в своем дворе.

В Луганске рассказали о «крупном улове»

Отличились в вопросе противодействия беспилотной авиации противника и луганские военнослужащие Народной милиции. В течение одного дня в районе поселков Донецкий и Калиновка сбиты два украинских беспилотника, проводивших аэроразведку.

Первый аппарат «Фантом-2» сбит после постановки помех станцией «Тритон М1». Второй уничтоженный беспилотник — БПЛА типа Spectator.