Попытка Зеленского вернуть Саакашвили говорит о провале «Слуги народа»

Киев, 3 мая. Попытка президента Украины Владимира Зеленского вернуть ко власти Михаила Саакашвили свидетельствует о некомпетентности главы государства и крахе проекта «Слуга народа», считает украинский политолог Вадим Карасев.

По словам Карасева, если у украинских властей есть потребность в старых кадрах, то это говорит о некомпетентности управленцев. Политолог напомнил, что «Слуга народа» и Зеленский воспринимались, как нечто новое. Именно этот фактор обеспечил победу Зеленскому.

Карасев уверен, что легитимность нынешней власти обоснована лишь тем, что она новая. Но когда «новый» президент призывает старых политиков, возникает вопрос о компетенции главы государства.

«Так вы же говорили, что все новое! Что новое – это хорошо. Более того, легитимность нынешней власти, которая пришла в 2019 году, держится на том, что они новые», — заявил политолог.

Карасев подчеркнул, что Зеленский фактически признал провал «Слуги народа» и подорвал авторитет исполнительной власти и новых политических сил.

«Раз вы не можете управлять, и надо призывать старых, то зачем тогда вас избирали, зачем вы шли тогда во власть и говорили о том, что вы осчастливите нас новой политикой?» – возмутился Карасев.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили смог вернуться в Киев в мае 2019 года после того, как к власти пришел нынешний президент Зеленский, который аннулировал указ о лишении Саакашвили гражданства. Ранее появились сообщения, что Саакашвили может быть назначен премьером Украины. Однако позже руководитель пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, Зеленский нашел для него иной формат работы.