National Interest сообщило, как РФ намекнула о готовности сбивать F-35 ВВС США

Москва, 3 мая. Россия намекнула о готовности сбивать военные самолеты НАТО в случае вторжения в воздушное пространство. О том какую опасность таят российские системы ПВО для новейших американских истребителей F-35, рассказало издание The National Interest.

Ранее начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн во время лекции в Брукингском институте рассказал о возможностях истребителя пятого поколения F-35. Американский командующий допустил довольно неоднозначные высказывания.

«Если бы Китай, Россия или другой противник на земном шаре когда-нибудь увидел F-35 в своем воздушном пространстве, я бы с удовольствием отправил им всем сообщение с двумя словами — мы здесь», — заявил генерал.

Голдфейн также добавил, что F-35 в воздухе никогда не будет одинок, однако его резкие слова не остались незамеченными с российской стороны.

«Если Россия когда-нибудь увидит F-35 внутри своего воздушного пространства, мы хотели бы отправить сигнал начальнику штаба генералу Дэвиду Л. Голдфейну в двух словах — вспомните Вьетнам», — заявили в МИД РФ.

По мнению российских дипломатов, американский F-35 действительно не будет одинок, поскольку получит достойное сопровождение со стороны средств ПВО.