Украина ведет инфовойну, обвиняя Россию в «нежелании» расследовать трагедию в Одессе

Приемы информационной войны, которую Запад совместно с Киевом ведут против России, остаются прежними. Во всех бедах, что происходят на Украине, обвиняется наша страна — даже тогда, когда ее непричастность к ним доказана авторитетными международными институтами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Так он отреагировал на сообщение МИД Украины, в котором ведомство обвинило Российскую Федерацию в том, что она «является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года». И это при том, что даже Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) в 2019 году выявила предвзятость местных следственных органов, так и не нашедших виновных в гибели 48 человек, сожженных в одесском Доме профсоюзов. Таким образом Киев просто пытается переложить ответственность за собственные преступления на РФ.

«2 мая на Украине — это практически национальный праздник, — заявил Бредихин. — Уже много лет специально вывешиваются тематические плакаты, люди поздравляют друг друга «с победой над Русской весной» и «днем единения страны». Ну а поскольку идеология, которую отстаивает президент Владимир Зеленский, мало чем отличается от той, что проповедовал его предшественник Петр Порошенко, то и в 2020 году мы можем видеть в этот день активные проявления русофобии».

По словам эксперта, использование Украиной трагических моментов своей национальной истории в качестве информационного оружия против РФ — это «подлость, наглость и плевок в души одесситов, погибших в этот день шесть лет назад».

«Это еще и античеловечно, — убежден политолог. — К сожалению, впавшие в антироссийский раж киевские власти до сих пор не могут этого понять и правильно осмыслить события, произошедшие в 2014 году».

Собеседник ФАН ответил на обвинения украинского МИД в том, что РФ якобы причастна к тем самым волнениям в Одессе (в качестве доказательства политиками Киева приводится тот факт, что во время обмена военнопленными Москва «настаивала на выдаче по меньшей мере девяти человек»). По словам Бредихина, Российская Федерация никогда не бросает тех, кто искренне считает себя русскими, и защищает их по всему миру.