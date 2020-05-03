Фанаты Аллегровой показали фото с пушистыми Николаевым и Крутым

Москва, 3 мая. Поклонники российской певицы Ирины Аллегровой решили напомнить ей о том, как звезда выглядела в молодости. В фанатском аккаунте певицы появились архивные снимки.

Поклонники нашли старые фото Аллегровой 70-х-90-х годов. На первом снимке звезда запечатлена на сцене в компании молодых людей. Подписчики с трудом смогли узнать в одном из юношей с густой шевелюрой Игоря Крутого.

«Нашел себя!» — написал Игорь Крутой под фото.

На другом снимке Аллегрова запечатлена вместе с Игорем Николаевым. В профиль артисты оказались очень похожи из-за модной пышной прически. Николаева же выдали усы.

«Не сразу поняла, где Аллегрова, а где – Николаев, оба пушистые», — призналась подписчица.

Ранее своими фотографиями поделился народный артист РФ Николай Басков. Эстрадный исполнитель в Instagram показал, каким «поросеночком» был в детстве. На опубликованной им фотографии будущий артист сидит в кресле с бананом в руках и маской поросенка на лице. Причем выражение лица весьма скептическое. Басков признался, что в детстве был склонен к полноте, а любовь к вкусной еде с возрастом не пропала.

Поклонников артиста умилило архивное фото. Они заметили, что из пухлого мальчика вырос более чем привлекательный мужчина, а пристрастие к еде еще далеко не самое плохое в жизни.