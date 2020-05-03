Доктор Мясников назвал угрозы майских праздников для дачников

Москва, 3 мая. Российский телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян «соблюдать меру» в работе на даче во время майских праздников. Медик объяснил опасность чрезмерных физических нагрузок.

Многие дачники привыкли проводить майские праздники на даче, перетруждаясь на придомовых участках. Доктор Мясников предостерег от столь бесконтрольного усердия, перечислив симптомы, при проявлении которых лучше обратиться к врачу.

Специалист рекомендует проконсультироваться с медиками при появлении боли, которая наблюдается в промежности типа «седла». Этот симптом может сопровождаться проблемами с сексом, мочеиспусканием и опорожнением кишечника, передает «Царьград».

«Эти симптомы называются «синдром сжатия конского хвоста», когда пережат сразу весь пучок проходящих по спинномозговому каналу 18 нервов, — это ситуация, требующая немедленного врачебного вмешательства», — пояснил доктор в Instagram.

Ранее Мясников объяснил важность дробного иммунитета. По его словам, естественный иммунитет начинает развиваться еще в детстве. Защитная система организма формируется в результате многократного инфицирования небольшими дозами возбудителя, которые не вызывают заболевания, передает Федеральное агентство новостей.