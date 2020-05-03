Эксперты предостерегли россиян от вложений в товары в период кризиса

Москва, 3 мая. Вкладывать деньги в товары в период кризиса не стоит, поскольку это не поможет защитить накопления. От бесполезных вложений россиян предостерег гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.

«Сама цель спасти рубль утопична — нет никакого смысла перекладывать деньги в товар, ведь товар — это пассив», — пояснил эксперт.

По словам Федякова, это касается даже вложения денег в недвижимость.

«Одно дело, когда недвижимость рассматривается как актив, и совсем другое — если она приобретается только ради вложения средств», — подчеркнул гендиректор InfoLine.

Как рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер, из-за пандемии коронавируса с конца февраля рубль потерял порядка 10%. В связи с этим люди временно отложили крупные покупки, например, приобретение бытовой техники. Таким образом, сформировался некий дефицит, который и привел к кратковременному росту цен. Однако Зельцер уверен, что со временем спрос вернется в нормальное русло, и продавцы снова снизят цены.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев рассказал Федеральному агентству новостей, когда выгоднее открывать и пополнять банковские вклады. Эксперт рекомендовал открывать вклады в ближайшее время, поскольку к концу года ставки могут понизиться.