Почему люди гуляют в парках вопреки самоизоляции? ФАН-ТВ

38 садов и парков Петербурга закрыто на время карантина. Постановление об этом еще 13 марта опубликовали на сайте правительства города. Правда, людей эти запреты нисколько не смущают.

Заградительные ленты, которыми закрыт вход в парк, порваны, а сами аллеи наполнены людьми. Сотрудники полиции ежедневно проводят профилактические беседы с нарушителями: на первый раз все обходится предупреждением. И все-таки при виде стражей порядка большинство бросается в рассыпную.

«Явно что-то нарушили, все нарушают, и мы нарушили. Ничего не применят, бумажку дадут», — говорят Александр и Егор.

«Я, конечно, понимаю, что мы неправы в какой-то момент, коронавирус в стране. Но мы пытаемся от людей быть вдалеке. Мы обязательно наденем маски, и мы недалеко живем, и у нас есть возможность не контактировать с людьми», — говорит Ганна.

«Мы вертимся, крутимся, зарабатываем денежку. Мы — видеоблогеры, это наш хлеб. Мы же не можем у дороги снимать, где машины шумят. А тут тихо, красиво. Такой расклад», — поделились Антон и Фридрих.