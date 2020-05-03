Раскрыта стоимость лечения Бабкиной от коронавируса

Москва, 3 мая. Певицу Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с коронавирусом в начале апреля. Знаменитость провела в медучреждении 31 день. Стало известно, сколько Бабкина потратила на лечение.

Врачи диагностировали у Бабкиной тяжелую форму пневмонии, вызванную коронавирусом. При госпитализации у Бабкиной были повреждены 62% легких. Артистка провела в коме неделю, а затем пошла на поправку. Уже 1 мая она оказалась дома.

Как сообщает «СтарХит», болезнь обошлась Бабкиной в крупную сумму – артистка потратила около 2 млн рублей. Только за палату звезда платила 50 тысяч рублей в сутки, медикаменты обошлись в 350 тысяч рублей. Больше недели Бабкина провела в реанимации, сутки в реанимации стоят 150 тысяч рублей.

«Реабилитация займет еще минимум месяц, но будем надеяться, что дома — и стены помогают. И скоро Надежда Георгиевна полностью поправится», — рассказал источник в больнице.

Накануне Бабкина записала видеоролик для своих поклонников, поблагодарив их за поддержку во время борьбы с болезнью. Знаменитость уже находится дома и проводит время в окружении родных. Во время болезни ее поддерживали тысячи поклонников, поэтому Бабкина записала ролик со словами благодарности своим подписчикам.