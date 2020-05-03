В РФ за сутки скончались 58 зараженных коронавирусом

Москва, 3 мая. Коронавирус за минувшие сутки унес 58 жизней в России. Общее число летальных случаев достигло 1280. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении говорится, что за последние сутки в РФ официально подтвердились 10633 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Отмечается, что из них 5345 случаев были выявлены у людей, которые не имели симптомов болезни.

1626 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

28 апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Лидер государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничительных мер с 12 мая.

Напомним, что пандемия коронавирусной инфекции охватила практически всю планету. США, Испания, Италия, Франция и Великобритания являются лидерами по числу зараженных. В мире инфекция была выявлена у более чем 3,3 млн человек, порядка 960 тысяч человек успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, умерли свыше 230 тысяч.