Пресс-секретарь Мишустина сообщил о состоянии здоровья премьер-министра

Москва, 3 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает работать, сообщил пресс-секретарь главы кабмина.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону», — сказал представитель премьера.

Мишустин в четверг сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Президент пожелал главе кабмина скорейшего выздоровления и назначил временно исполняющим обязанности руководителя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Мишустина. Он отметил, что глава кабмина проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений, где будет находиться под наблюдением врачей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему Мишустин заразился коронавирусом. Она также отметила, что премьер постоянно находится в доступном режиме и продолжает работать.