Корчевников рассказал правду, заразился ли он коронавирусом

Москва, 3 мая. Телеведущий Борис Корчевников рассказал о своем самочувствии. Ранее в СМИ появились данные о его заражении коронавирусом.

По слухам, глава телеканала «Спас» пришел на съемки с простудными симптомами. Позже его представители опровергли информацию о положительном результате на тест.

Помощник тележурналиста пояснила, что Корчевников не болеет и, как и другие сотрудники, соблюдает режим самоизоляции, передают «Дни.ру».

Сам Корчевников долгое время никак не комментировал данные о своей болезни. В своем Instagram он продолжает публиковать анонсы авторских программ. Однако подписчики все же решили окончательно развеять слухи и напрямую попросили ведущего сказать правду о диагнозе.

«Здоров, слава Богу. Спасибо», — ответил он одному из подписчиков.

По последним данным в России выявлено свыше 134 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли более 16 тысяч человек, 1280 скончались.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР, поразив большинство стран мира. Сейчас наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США и Европе.