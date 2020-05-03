Sohu объяснило, почему российский авианосец «Москва» станет «морским царем»

Пекин, 3 мая. Строящийся российский авианосец «Москва» после ввода в эксплуатацию сможет бросить вызов американскому флоту. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu, пишет «ПолитРоссия».

В первую очередь, экспертов поразил размер строящегося атомного авианосца — длина палубы «Москвы» превысит 300 метров, а высота составит 65 метров. Кроме того, авианосец получит четыре атомных реактора мощностью 305 мегаватт каждый, что позволит судну водоизмещением 80 тысяч тонн развивать скорость до 55 километров в час.

«Этот российский корабль по праву заслуживает титул морского царя», — пишут авторы китайского издания.

Еще одно несомненное преимущество «Москвы» — способность перевозить большое количество оружия. На борту авианосца можно разместить до 70 вертолетов и самолетов. Также корабль планируют вооружить ракетами «Циркон» и «Калибр», которые китайские эксперты назвали самым пугающим российским оружием для США.

«Новый российский авианосец достаточно велик, чтобы вооружить его как следует», — отмечает Sohu.

Предполагается, что «Москва» поступит в распоряжение ВМФ РФ в 2030 году, однако специалисты считают, что строительство авианосца может быть ускорено.

Ранее авторы Sohu заявили, что Россия способна парализовать армию США, выведя из строя американские спутники, использующиеся для разведки, коммуникации и радионавигации.