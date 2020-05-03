На карантине. Павел Глазков. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

Интересно, как проводит время на самоизоляции человек, чья работа связана с изучением природы, животных и окружающего мира?

Сегодня мы побываем в гостях у дружной семьи кандидата биологических наук, журналиста и просто хорошего человека Павла Глазкова.

Эксперт в мире животных расскажет, как вместе с детьми они воспитывают маленьких щенят русско-европейской лайки, ухаживают за растениями и заботятся о нашей природе.