Москва, 3 мая. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии. Политик подчеркнул, что экономическое сотрудничество особенно необходимо в текущих условиях.

В интервью Tagesspiegel Шредер заявил, что, несмотря на ужасное прошлое и Вторую мировую войну, Россия готова взаимодействовать с новой Германией в духе доверия. Экс-канцлер подчеркнул, что такое нельзя переоценить.

По его словам, антироссийские санкции пробуждают в России исторические воспоминания, но не меняют политику.

«Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить», — уверен Шредер.

Кроме того, политик назвал серьезной ошибкой утверждение, что посредством санкций Россию можно принудить к каким-либо действиям.

«Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность», — добавил он.

Шредер также прокомментировал ситуацию на Украине. Политик уверен, что мир будет достигнут только в том случае, если Украина станет федеративным государством и предоставит востоку страны автономию.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.

Ранее Европейская служба внешних действий опубликовала заявление, в котором отмечается, что ЕС не признает возвращение Крыма в состав РФ, а также ожидает, что «Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове».