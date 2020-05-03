Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт масок и средств защиты

Москва, 3 мая. Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет признать утратившим силу постановление <…> от 2 марта 2020 года №223 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что новое постановление вступает в силу со дня его подписания. Документ датирован 30 апреля.

Напомним, постановление правительства от 2 марта в целях обеспечения охраны жизни и здоровья граждан РФ установило запрет на вывоз из страны респираторов, медицинских масок, бахил, одноразовых перчаток и других средств индивидуальной защиты. Исключение было сделано для гуманитарных поставок, а также для вывоза физическими лицами для личного использования.

Ранее член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил бесплатно раздавать маски в общественном транспорте Москвы. Также парламентарий поддержал продажу медицинских масок в столичном метро. По мнению Свищева, эта мера напомнит жителям Москвы о необходимости соблюдать меры предосторожности в период пандемии.