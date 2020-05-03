Коронавирус за сутки подтвердился еще у 13 человек в Кузбассе

Кемерово, 3 мая. В Кузбассе за минувшие сутки зарегистрировали 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По словам губернатора, в данный момент все инфицированные изолированы, находятся под наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

«Двое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 22 человека», — сообщил он.

По данным Роспотребнадзора, четыре новых случая зарегистрированы в Прокопьевске, по два случая в Новокузнецке и Краснобродском, а также по одному случаю опасной инфекции в Калтане, Киселевске, Осинниках, Новокузнецком и Промышленновском районах, передает «Газета Кемерова».

Так, на сегодняшний день в медицинских учреждениях Кемеровской области находятся 142 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 166. Под наблюдением врачей в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 062 человека.