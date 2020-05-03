Галкин поспорил с Бузовой из-за вопроса о конце самоизоляции

Москва, 3 мая. Юморист и шоумен Максим Галкин сообщил поклонникам, что собирается возобновить концертную деятельность и провести выступления уже в сентябре. Такое резкое заявление прокомментировала певица Ольга Бузова.

Артисты оказались в числе наиболее пострадавших от коронавируса. Концертная деятельность на период пандемии приостановилась, никому пока неизвестно, когда же возобновятся выступления.

Галкин решил мыслить оптимистично и объявил своим поклонникам, что его концерты в Таллине и Йыхви состоятся в сентябре. Выступления были запланированы на май, но пандемия сорвала планы. Шоумен подтвердил, что билеты остаются действительны.

«Дорогие друзья, концерты в эстонских городах Йыхви и Таллине, которые должны были состояться в мае, переносятся на сентябрь», — сообщил Галкин.

Однако не все артисты разделили оптимизм Галкина. Певицу Ольгу Бузову удивила решительность юмориста, она поспорила с ним о том, можно ли будет возобновлять концерты.

«Ты думаешь, что в сентябре уже можно будет спокойно давать концерты?» — поинтересовалась Бузова.

На что Галкин ответил, что едва ли может точно обещать, что концерты состоятся. Но он надеется, что ситуация с коронавирусом к сентябрю улучшится.

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