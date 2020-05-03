Британские ученые раскрыли новую причину высокой смертности от коронавируса

Лондон, 3 мая. Высокое число смертей от коронавируса в некоторых странах может быть связано с недостатком витамина D. Об этом сообщили ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, результаты работы которых опубликовал журнал Research Square.

Исследователи сравнили средние уровни витамина D у жителей 20 стран Европы с данными по смертям от коронавируса. Выяснилось, что эти показатели взаимосвязаны — в тех странах, где у граждан наблюдается дефицит витамина, зарегистрировано большое количество смертей.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — приводят «Известия» выдержку из работы британских ученых.

Кроме того, исследователи обратили внимание, что чаще всего жертвами COVID-19 становятся пожилые люди, у которых обычно наблюдается недостаток витамина D. Ученые рекомендовали дополнительно принимать витамин для профилактики, передает телеканал «360».

Напомним, первые зараженные новым типом коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По последним данным, в мире насчитывается свыше трех миллионов заразившихся.

Ранее западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии информации о вспышке коронавируса, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на Daily Telegraph. Разведчики утверждают, что КНР якобы уничтожала доказательства наличия коронавируса в лабораториях.