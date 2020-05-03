В Роспотребнадзоре рассказали, какие ограничения снимут первыми. События дня. ФАН-ТВ

Роспотребнадзор: какие ограничения по самоизоляции снимут первыми Россияне смогут выходить на прогулку группами по два-три человека, заниматься спортом на свежем воздухе, родители будут гулять с детьми. Такими станут первые ослабления режима самоизоляции, о чем рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Глава ведомства подчеркнула, что социальную дистанцию все равно придется соблюдать, а любые активности должны будут осуществляться в ограниченном масштабе. Постепенное снятие ограничительных мер, введенных для нераспространения коронавирусной инфекции, планируется начать с 12 мая, но дата будет уточнена в зависимости от ситуации по заболеваемости.

В расследовании одесской трагедии МИД Украины обвинил Россию МИД Украины обвинил Россию в нежелании расследовать гибель людей в Одессе. Накануне, 2 мая, была отмечена шестая годовщина трагедии в Доме профсоюзов. За прошедшее время украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных. В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине обнародовала отчет о ходе расследования, где говорится, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек. Напомним, в российском МИД неоднократно заявляли, что Киев тормозит расследование, а международные организации Москва призывала добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.

Военная полиция Минобороны РФ блокировала патруль США в Сирии Военная полиция Минобороны РФ блокировала американский патруль в районе сирийского города Камышлы. На пути была выставлена бронетехника, патруль США был вынужден изменить маршрут движения. Напомним, осенью 2019 года в аэропорту города Камышлы начала работать авиационная комендатура ВКС России. Подразделение включает в себя наземную охрану и систему ПВО, а также диспетчерский пункт руководства полетами. Военнослужащие обеспечивают работу группы транспортно-боевых вертолетов, которые оказывают поддержку с воздуха российской военной полиции, осуществляющей патрулирование в данном районе Сирии.