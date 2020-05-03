Слава сравнила свой вес в самоизоляции с беременностью

Москва, 3 мая. Российская певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, призналась, что сильно набрала в весе в период самоизоляции.

По словам певицы, во время домашнего карантина она сильно поправилась. Вес увеличился настолько, что певица весит как на седьмом месяце беременности. В качестве иллюстрации Слава прикрепила снимок, на котором запечатлена беременной.

«Здесь я на седьмом месяце Тонечкой! Вес как сейчас. Что будет дальше? Изоляция», — написала певица.

Оказалось, что Слава не единственная, кто столкнулся с такой проблемой на карантине. Многие подписчики звезды пожаловались, что тоже набрали килограммы за период самоизоляции. Тем не менее фанаты успокоили Славу, уверив, что она будет выглядеть шикарно при любом весе.

«Люблю ваш голос, он затрагивает мою душу. Одним кг больше, одним меньше — какая разница», — написала alena_ermoshenko.

«Судя по танцам в плавках, с фигурой все в порядке!!!» — уверена shatokhina4411.

Ранее профессор профилактической медицины Университета Наварры, доцент в области диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Мигель Мартинес-Гонсалес дал рекомендации по питанию на карантине и рассказал, что следует есть, чтобы не набрать лишний вес.

В дни карантина как никогда полезна средиземноморская диета. Диетолог советует регулярно есть фрукты и овощи, а также хлеб, политый оливковым маслом первого отжима.