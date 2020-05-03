Киркоров опубликовал фото со своим «братом-близнецом»

Москва, 3 мая. Поп-певец Филипп Киркоров показал своего «брата-близнеца». Им оказался муж Анны Нетребко — оперный певец Юсиф Эйвазов, который недавно отметил день рождения.

Собственно, ко дню рождения Эйвазова Киркоров и опубликовал их совместное фото, где они действительно почти неразличимы.

«Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно. Просто удивительны наши единые пристрастия в моде, в шопинге, в выборе музыкальных направлений...» — пишет Киркоров у себя в Instagram.

Король российской поп-сцены пожелал Эйвазову, чтобы его муза Анна Нетребко всегда дарила ему вдохновение.

«Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с «найди 10 отличий», но уже в стройном формате», — отметил Киркоров.

Некоторые подписчики посчитали, что Юсиф Эйвазов также похож и на продюсера Александра Цекало, однако большинство все же согласились с Киркоровым, назвав оперного певца и поп-звезду клонами.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров принял участие в новом развлекательном проекте. Он сыграл популярного артиста, который из-за эпидемии коронавируса лишился гонораров и вынужден рекламировать дешевые презервативы, чтобы оплатить ипотеку. В новом скетчкоме также можно будет увидеть Михаила Галустяна, Ольгу Медынич, Марину Федункив и Максима Лагашкина.