Киркоров опубликовал фото со своим «братом-близнецом»

Мой «брат-близнец» Юсиф! С днём рождения @yusif_eyvazov_official ???? Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно.????????Просто удивительны наши единые пристрастия в моде, в шоппинг, в выборе музыкальных направлений... И мы всегда верны одной Музе. Пусть Твоя Муза @anna_netrebko_yusi_tiago всегда дарит тебе вдохновение!???? Мы выбрали разные пути в стиле музыки для жизни и карьеры, но нас объединяет неподдельная страсть к ней. Пусть также страстью станет спорт, которым заразил меня именно ТЫ! И какие успехи мы делаем с тобой и в этом направлении. Результат на лицо! Ну и на фигуре...???????? Архивное фото говорит само за себя! Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с «найди 10 отличий», но уже в стройном формате ????

