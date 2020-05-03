Киркоров опубликовал фото со своим «братом-близнецом»

Москва, 3 мая. Поп-певец Филипп Киркоров показал своего «брата-близнеца». Им оказался муж Анны Нетребко — оперный певец Юсиф Эйвазов, который недавно отметил день рождения.
Собственно, ко дню рождения Эйвазова Киркоров и опубликовал их совместное фото, где они действительно почти неразличимы.
«Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно. Просто удивительны наши единые пристрастия в моде, в шопинге, в выборе музыкальных направлений...» — пишет Киркоров у себя в Instagram.
Король российской поп-сцены пожелал Эйвазову, чтобы его муза Анна Нетребко всегда дарила ему вдохновение.
«Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с «найди 10 отличий», но уже в стройном формате», — отметил Киркоров.
Мой «брат-близнец» Юсиф! С днём рождения @yusif_eyvazov_official ???? Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно.????????Просто удивительны наши единые пристрастия в моде, в шоппинг, в выборе музыкальных направлений... И мы всегда верны одной Музе. Пусть Твоя Муза @anna_netrebko_yusi_tiago всегда дарит тебе вдохновение!???? Мы выбрали разные пути в стиле музыки для жизни и карьеры, но нас объединяет неподдельная страсть к ней. Пусть также страстью станет спорт, которым заразил меня именно ТЫ! И какие успехи мы делаем с тобой и в этом направлении. Результат на лицо! Ну и на фигуре...???????? Архивное фото говорит само за себя! Надеюсь, что после пандемии мы сделаем фото с «найди 10 отличий», но уже в стройном формате ????
Некоторые подписчики посчитали, что Юсиф Эйвазов также похож и на продюсера Александра Цекало, однако большинство все же согласились с Киркоровым, назвав оперного певца и поп-звезду клонами.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров принял участие в новом развлекательном проекте. Он сыграл популярного артиста, который из-за эпидемии коронавируса лишился гонораров и вынужден рекламировать дешевые презервативы, чтобы оплатить ипотеку. В новом скетчкоме также можно будет увидеть Михаила Галустяна, Ольгу Медынич, Марину Федункив и Максима Лагашкина.