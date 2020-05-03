Страны Евросоюза собирают «лучшие умы мира» для создания вакцины от коронавируса

Берлин, 3 мая. Страны Евросоюза собирают объединение «лучших умов мира» для создания вакцины от коронавируса. Ряд государств поддержал призыв ЕС выделить 7,5 миллиарда евро на изучение и сдерживание вируса, передает немецкий телеканал Das Erte.

Обозначенную сумму Еврокомиссия намеревается собрать на благотворительной онлайн-конференции, которая состоится 4 мая. Проект уже поддержали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а также премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Главы присоединившихся к проекту государств сделали совместное заявление, в котором говорится, что инициатива «положит начало беспрецедентному глобальному сотрудничеству между учеными и государственными структурами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями сферы здравоохранения», передает RT.

По данным немецкого телеканала, собранные средства перераспределят между признанными мировыми здравоохранительными организациями. Создание доступной вакцины станет центром исследований. Меркель и другие европейские лидеры назвали выработку вакцины от коронавируса «уникальным глобальным общественным благом XXI века». Также в Евросоюзе отмечают, что в борьбе с пандемией странам необходимо объединить усилия, поскольку все государства сейчас находятся «в одной лодке».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что видимых результатов в создании вакцины от коронавируса можно не ждать раньше середины лета.