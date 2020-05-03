Постаревший Губин шокировал поклонников

Москва, 3 мая. Фан-клуб певца Андрея Губина в Instagram опубликовал недавние фото музыканта. Недавно звезда 1990-х отпраздновал свое 46-летие. По этому поводу он навестил друзей в Подмосковье.

Губин побывал в гостях у давней подруги певицы и композитора Ульяны Каракоз. К ней он отправился вместе со своим товарищем продюсером Тарасом Ващищыным, который в последнее время был источником новостей о певце. В частности, он отмечал, что Губин намерен в ближайшее время вернутся на сцену. Сейчас певец работает над записью нового альбома.

Однако внешний вид Андрея Губина шокировал его поклонников. Они не смогли узнать певца, который всегда выглядел моложе своих лет.

«Я бы его не узнала», — пишет @zhanna.masabaeva. «Ему только 46, а как он выглядит… Печально, конечно», — отметила @tina_emilovna. «Постарел конкретно, хоть убей. Со здоровьем явно не лады, раз в 45 выглядит на все 55», — комментирует @alan.zar.77.

Однако фанатов обнадеживает, что их кумир улыбается и находится в хорошем расположении духа.

«Посмотрите на его глаза, они горят, красавец, лучший и самый любимый», — заметила @ksenu2505. «Прекрасный человек, с чистой душой, золотым сердцем, умный, талантливый, добрый… Мы не властны над временем, мы меняемся внешне, но ведь не это же главное... Всмотритесь в эти глаза, ответьте взаимностью на улыбку... И будьте добрее», — обратилась к фолловерам @svetlanakharchenko. «Андрей в прекрасной компании, веселый, улыбается, на видео вон какой бодрый. Мне показалось, все у него хорошо. Вот, что главное, а не то, как на фото получился. От освещения тоже много зависит. Люди, будьте тактичнее», — считает @svetulek17.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин скептически отнесся к возвращению Губина на сцену. Продюсер уверен, что решение исполнителя продиктовано модой на 90-е. По его словам, старые песни может и вызовут ностальгию у фанатов, но новые вряд ли обретут успех.