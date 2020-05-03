Россияне поделились своими планами после окончания карантина

Москва, 3 мая. Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, чем жители РФ намерены заняться после окончания режима самоизоляции.

В опросе поучаствовали 3,4 тыс. человек. Как отмечают в OneTwoTrip, респондентам разрешалось выбрать несколько вариантов ответа.

86,5% респондентов ждут окончания карантина, чтобы поскорее встретиться с родными и друзьями, сходить в гости.

70% опрошенных соскучились по прогулкам, поэтому первым делом посетят городские парки.

69% ответивших заявили о намерении отправиться в путешествие.

64,2% сказали, что им не хватает объятий с друзьями и возможности здороваться за руку. Поэтому ждут момента, когда это будет вновь разрешено.

63% респондентов отправятся в любимые рестораны, 58% — на пикник с шашлыками.

43,6% опрошенных шоппинг и посещение торговых центров.

Ранее итоги опроса сервиса SuperJob показали, что 73% россиян собираются соблюдать режим самоизоляции на майские праздники. В социологическом опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех регионов России.

Опрос сервиса «Работа.ру» в свою очередь показал, когда россияне ожидают снятия карантинных мер. Больше половины респондентов выразили уверенность, что снятие ограничений произойдет не раньше июня.