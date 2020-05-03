Федосеева-Шукшина приготовилась к суду с Алибасовым из-за скандала с недвижимостью

Москва, 3 мая. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина собралась судиться со своим супругом продюсером Бари Алибасовым из-за скандала с недвижимостью. Адвокат артистки Юлия Вербицкая уже готовит иски.

Напомним, ранее Федосеева-Шукшина подарила мужу однокомнатную квартиру в Новой Москве с условием, что он потом передаст недвижимость ее внукам, однако Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. Актриса была возмущена поступком супруга.

«Полагаю, что истина будет установлена в судебном порядке. В случае, когда позиции сторон расходятся, суд назначает экспертизу», — рассказала Вербицкая.

Адвокат отметила, что сейчас первоначальный ответчик — Сергей Моцарь, поскольку именно он владеет квартирой по документам. Алибасов при этом является вторым ответчиком, пишет KP.RU. Однако, по словам Вербицкой, Федоссева-Шукшина все же надеется урегулировать все споры в досудебном порядке, но и пойти в суд тоже готова.

«На данной стадии мы ведем переговоры с Бари Каримовичем и приветствуем его последние публичные заявления, где он подтверждает, что квартира фактически принадлежит Лидии Николаевне, и проблем с ее возвратом нет», — отметила юрист.

Также Вербицкая сообщила, что заявления в Следственный комитет от имени Федосеевой-Шукшиной никто не подавал. Адвокат подчеркнула, что в ситуации с квартирой речь идет о гражданском, а не уголовно-правовом порядке.

Отметим, что это не единственный скандал с недвижимостью в семье Шукшиных. Так, недавно внучка актрисы Анна Трегубенко продала долю в квартире, в которой когда-то жил покойный режиссер Василий Шукшин.