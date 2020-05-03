Пушков указал на «демонстрацию ненависти со стороны киевской верхушки»

Москва, 3 мая. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине торжественной церемонии. Мнением политик поделился в микроблоге Twitter.

«Не думаю, что отказ посла Украины возлагать цветы в Берлине вместе с послом России, о чем широко сообщают, — важная новость. Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации — в рубрике «Мелкие факты». Не более того», — написал сенатор

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера вместе с коллегами из РФ и Белоруссии поучаствовать в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.

Мюллер планировал вместе с дипломатами возложить цветы к зданию по улице Шуленбургринг в берлинском районе Темпельхоф, где в последние дни войны располагался штаб командования советской 8-й гвардейской армии. В этом здании 2 мая немецкий генерал Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции войск вермахта в Берлине.

«Основной целью мероприятия было почтить память, прежде всего, русских, украинских и белорусских солдат Красной армии, которые взяли Берлин», — подчеркнули представители берлинского бургомистра.

Мельник заявил, что ценит приглашение Мюллера, но «в худшем сне не мог бы представить возложение венков с представителем РФ». Посол отметил, что общие мероприятия невозможны из-за событий в Крыму и Донбассе. Он выразил сожаление, что «правящий бургомистр упустил из вида эти возмутительные факты». Также посол Украины пожаловался Мюллеру, что в Германии до сих пор нет памятника украинским жертвам нацизма.

Посол России в Германии Сергей Нечаев и белорусский дипломат Денис Сидоренко приняли приглашение Мюллера. Церемония состоялась в субботу, 2 мая.