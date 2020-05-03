Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет

Москва, 3 мая. Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие. Этой теме он посвятил запись в Instagram.

Артист говорит, что Удовиченко якобы на него обиделась за неосторожное высказывание в эфире федерального телеканала.

«Я тогда в эфире сказал: «Не спрашивайте о юбилее! Ларик в падучей бьется, боится даже думать об этой цифре…». Шли годы, смеркалось. Именно с того юбилея (50-летнего. — Прим. ФАН) мы и не общаемся, как раз на его праздновании Лариса решила обидеться на целых 15 лет», — сообщил Садальский.

По его словам, несмотря на ее обиду, он сохраняет к Удовиченко теплые чувства и до сих пор помнит, что их объединяло.

«Благодаря Ларисе я вернулся в театр, она привела меня в антрепризу. <…> Есть просто память, которую не сотрешь», — говорит актер.

В завершение своего поста, Садальский пожелал Удовиченко «любви, здоровья, работы и всего того, что пожелал бы самому себе».

Ранее Станислав Садальский обвинил шоу «Секрет на миллион» в обмане. По его словам, все вопросы согласовываются с участниками. Он утверждает, что по итогам выпуска герои программы получают не полную сумму, а лишь 70%.

До этого он смутил подписчиков неоднозначными фото в Instagram со своим кузеном — они вместе в полуголом виде лежали на диване в фартуке с принтом статуи Давида.