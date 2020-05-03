Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет

Москва, 3 мая. Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие. Этой теме он посвятил запись в Instagram.
Артист говорит, что Удовиченко якобы на него обиделась за неосторожное высказывание в эфире федерального телеканала.
«Я тогда в эфире сказал: «Не спрашивайте о юбилее! Ларик в падучей бьется, боится даже думать об этой цифре…». Шли годы, смеркалось. Именно с того юбилея (50-летнего. — Прим. ФАН) мы и не общаемся, как раз на его праздновании Лариса решила обидеться на целых 15 лет», — сообщил Садальский.
По его словам, несмотря на ее обиду, он сохраняет к Удовиченко теплые чувства и до сих пор помнит, что их объединяло.
«Благодаря Ларисе я вернулся в театр, она привела меня в антрепризу. <…> Есть просто память, которую не сотрешь», — говорит актер.
В завершение своего поста, Садальский пожелал Удовиченко «любви, здоровья, работы и всего того, что пожелал бы самому себе».
Помню, в 2005-м, накануне 50-летия Ларисы нас с ней по этому поводу пригласили в Доброе утро на Первом. Я тогда в эфире сказал: «Не спрашивайте о юбилее! Ларик в падучей бьется, боится даже думать об этой цифре…» Шли годы, смеркалось. Именно с того юбилея мы и не общаемся, как раз на его праздновании Лариса решила обидеться на целых 15 лет. Бог с ней, я все равно ее люблю и вспоминаю, слишком много у нас связано кармически. Наши мамы в юности дружили и обе ушли из жизни совсем молодыми (на фото вверху мама Ларисы Муза Удовиченко в центре, моя мама справа). Благодаря Ларисе я вернулся в театр, она привела меня в антрепризу. Была счастливая и многолетняя гастрольная эпоха. Есть семь общих картин, из которых две Лариса считает лучшими в своей жизни, это «Место встречи» и «На кого Бог пошлет». Есть просто память, которую не сотрешь. Наша жизнь давно течет по разным руслам, Лариса по-прежнему молода и прекрасна, и, говорят, скоро бабушкой станет. Наверное, все, что ни делается, все к лучшему..? Желаю ей счастья, любви, здоровья, работы и всего того, что пожелал бы самому себе #садальский #юбилей #местовстречиизменитьнельзя #накогобогпошлёт #ленфильм #мосфильм????????
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