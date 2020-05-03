Эксперт рассказал о новом экономическом укладе при перенасыщении трудовыми ресурсами

Москва, 3 мая. Новый уклад жизни и экономики, который придет на смену прежнему после окончания пандемии, откроет совершенно новые возможности для жизни, считает глава центра научно-технического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

Он отмечает, что по данным Международной организации труда, в мире из-за пандемии без работы могут оказаться больше 1,5 млрд человек. Это спровоцирует несколько трендов: повышение спроса на ручной труд в ближайшие несколько лет, а также введение базового дохода.

«Но чуть позже, через 2-3 года, когда острый период пройдет, все рутинные операции доверят машинам. Просто потому, что они лучше справляются, практически отсутствует брак в работе. Все решит высокая эффективность», — говорит Чулок.

Постепенная роботизация спровоцирует появление безусловного базового дохода. По его словам, в России он может появиться совсем скоро.

«Надо все сделать так, чтобы была возможность каждому человеку использовать свой потенциал, не опасаясь остаться голодным в случае неудачи», — отмечает Чулок.

Он говорит, что во времена переформатирования цепочки создания добавленной стоимости самое важное — смекалка, чтобы вписаться в эти процессы и застолбить себе хлебное место.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии Германия переживает серьезное падение экономики. По мнению аналитиков McKinsey, экономика страны в лучшем случае сможет выйти на докризисный уровень только к 2028 году.