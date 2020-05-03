Борис Джонсон рассказал о плане правительства на случай его смерти от коронавируса

Лондон, 3 мая. Правительство Великобритании подготовило резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда он был болен коронавирусом. Об этом глава британского кабмина рассказал в интервью газете The Sun.

Власти Британии готовились к худшему сценарию, пока Борис Джонсон находился в реанимации. По его словам, врачи также составили официальное заявление на случай смерти премьер-министра.

Джонсон подробно рассказал о своей борьбе с инфекцией.

«Было сложно поверить, что всего за несколько дней мое состояние ухудшилось до такого предела. Я помню чувство разочарования. Я не мог понять, почему мне не становится лучше», — сообщил глава правительства.

Джонсон отметил, что для поддержания жизни ему давали «литры и литры кислорода». К исполнению обязанностей премьер-министра Борис Джонсон вернулся через месяц, после заражения коронавирусом, 27 апреля. Политик проходил лечение в больнице Святого Томаса и провел в реанимации три ночи.

Вспышка вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек. В России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек умерли. 15 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее двое британских врачей подали иск против правительства страны из-за нехватки средств индивидуальной защиты. В своем заявлении медики сообщают, что крайне обеспокоены ростом жертв среди работников сферы здравоохранения от коронавируса.