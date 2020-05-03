Журналисты заметили загадочный след на руке Ким Чен Ына

Пхеньян, 3 мая. Журналисты обратили внимание на загадочный след на руке верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына, появившегося после почти трехнедельного отсутствия.

Daily Mirror у себя в Twitter разместило фотографию главы Северной Кореи, где на его правой руке видны отметины. По мнению западных медиков, данный след мог остаться после проведения процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Kim Jong Un seen with mysterious mark on wrist during his first appearance in weekshttps://t.co/SPdGuRi9Nf pic.twitter.com/OtZKSBvwT8 — Daily Mirror (@DailyMirror) May 3, 2020

Напомним, что 2 мая в Интернете появились фотографии с церемонии открытия предприятия по производству удобрений, где Ким Чен Ын торжественно разрезает ленточку. Несмотря на слухи об ухудшении здоровья, северокорейский лидер выглядел на фото вполне здоровым и жизнерадостным.

Слухи о возможных проблемах со здоровьем или даже смерти Ким Чен Ына стали появляться после того, как верховный руководитель Северной Кореи пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. В общей сложности Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение 20 дней.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал историю с исчезновением главы КНДР Ким Чен Ына «тонко организованной мистификацией». По его словам, трехнедельное отсутствие северокорейского лидера на публике было организовано для замешанного на искусной интриге пиара.