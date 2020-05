Журналисты заметили загадочный след на руке Ким Чен Ына

Пхеньян, 3 мая. Журналисты обратили внимание на загадочный след на руке верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына, появившегося после почти трехнедельного отсутствия.

Daily Mirror у себя в Twitter разместило фотографию главы Северной Кореи, где на его правой руке видны отметины. По мнению западных медиков, данный след мог остаться после проведения процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Kim Jong Un seen with mysterious mark on wrist during his first appearance in weekshttps://t.co/SPdGuRi9Nf pic.twitter.com/OtZKSBvwT8