Журналисты заметили загадочный след на руке Ким Чен Ына

Пхеньян, 3 мая. Журналисты обратили внимание на загадочный след на руке верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына, появившегося после почти трехнедельного отсутствия.
Daily Mirror у себя в Twitter разместило фотографию главы Северной Кореи, где на его правой руке видны отметины. По мнению западных медиков, данный след мог остаться после проведения процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.
Kim Jong Un seen with mysterious mark on wrist during his first appearance in weekshttps://t.co/SPdGuRi9Nf pic.twitter.com/OtZKSBvwT8— Daily Mirror (@DailyMirror) May 3, 2020
Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал историю с исчезновением главы КНДР Ким Чен Ына «тонко организованной мистификацией». По его словам, трехнедельное отсутствие северокорейского лидера на публике было организовано для замешанного на искусной интриге пиара.