Эксперт рассказал о будущем ресторанов и кафе после снятия ограничений в России

Москва, 3 мая. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал о будущем ресторанов и кафе после снятия ограничений, предупредив о массовых банкротствах.

По словам эксперта, «кто-то бургеры начнет делать», другие будут жарить шашлык или «продолжат выпускать шаурму». Скорее всего, предприятия общепита не смогут работать в мае. В этом случае могут не открыться от 40 до 50% из них.

У кафе и ресторанов не будет хватать оборотных средств на выплату заработной платы сотрудникам, оплату аренды помещений и закупку продуктов. Кроме того, пока не ясно, вернется ли спрос, отмечает Бухаров.

Предприниматели будут просчитывать, выгодно ли им открываться, если уже через три-четыре месяца они могут обанкротиться.

«Может быть кто-то постарается начать работать, но осенью может начаться вторая волна банкротств. Тогда могут закрыться до 90% всех предприятий общественного питания», — цитирует Бухарова «Российская газета».

По его мнению, укрепятся сетевые рестораны фастфуда, станет больше уличной еды, но останутся и элитные рестораны. Бухаров подчеркнул, что отрасли требуется поддержка со стороны государства и подробный план по выходу из кризиса. Но для этого придется вносить изменения в законодательство. Так как сейчас по закону рестораны не могут получить субсидии, потому что продают подакцизный товар - алкоголь.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», «Опора России» и РСПП направили в правительство консолидированные предложения, которые увеличат объемы поддержки бизнеса до уровней 5–7,5 трлн рублей.