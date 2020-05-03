В ЯНАО огонь охватил многоквартирный жилой дом

Салехард, 3 мая. Спасатели борются с огнем на площади 495 кв.м. в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе, известно об одном пострадавшем, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По имеющимся данным, информация о возгорании многоквартирного дома в населенном пункте Лесной поступила в 4.10 по московскому времени.

«Проводится тушение по повышенному 3 номеру, площадь пожара — 495 кв. м.», — говорится в сообщении.

Сообщается об одном пострадавшем. Были эвакуированы 13 жильцов, включая двоих детей. Они были размещены в автобусе местной администрации. Запланировано заседание по вопросу размещения проживавших в доме.

Ранее управление МЧС по Приморскому краю сообщило, что при пожаре на находящейся на ремонте плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб один человек, еще один пострадал. Возгорание могло начаться при производстве сварочных работ.