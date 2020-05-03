Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В ЯНАО огонь охватил многоквартирный жилой дом

38
0 Оставить комментарий

В ЯНАО огонь охватил многоквартирный жилой дом

Салехард, 3 мая. Спасатели борются с огнем на площади 495 кв.м. в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе, известно об одном пострадавшем, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По имеющимся данным, информация о возгорании многоквартирного дома в населенном пункте Лесной поступила в 4.10 по московскому времени.

«Проводится тушение по повышенному 3 номеру, площадь пожара — 495 кв. м.», — говорится в сообщении.

Сообщается об одном пострадавшем. Были эвакуированы 13 жильцов, включая двоих детей. Они были размещены в автобусе местной администрации. Запланировано заседание по вопросу размещения проживавших в доме.

Ранее управление МЧС по Приморскому краю сообщило, что при пожаре на находящейся на ремонте плавбазе «Всеволод Сибирцев» погиб один человек, еще один пострадал. Возгорание могло начаться при производстве сварочных работ.

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров