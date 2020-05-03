Украинцев возмутил российский лук на полках киевского супермаркета

Киев, 3 мая. Украинских пользователей Интернета возмутило наличие российского лука на прилавках киевского супермаркета.

Фотографии с российским луком разместила в Facebook музыкальный продюсер Алена Мозговая. По ее словам, снимки были сделаны 1 мая в сетевом магазине FOZZY.

«Потому что не любят Украину, язык украинский — государственный. Какая разница… Деньги, деньги… А чести человеческой, здоровой гордости — ноль!» — пишет Валентина Садикова. «Сплошное разочарование! У нас такая же история во всех супермаркетах на районе», — отмечает Лидия Тропман. «В шею гнать все начальство в стране», — предлагает Роман Плитин. «Кошмар, наше родное (украинское. — Прим. ФАН) пропадает», — резюмировала Наталья Высоцкая.

Напомним, что ранее украинские власти продлили запрет на ввоз российских товаров до конца текущего года.

Экономические отношения между Украиной и РФ ухудшились в 2015 году, когда украинское правительство приняло постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и вводе эмбарго на российскую продукцию. Санкционные списки Киева неоднократно расширялись.

Ранее сообщалось, что жесткий карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, стал причиной роста цен на многие продукты на Украине. Корреспондент Федерального агентства новостей походил по киевским супермаркетам и был поражен — многие цены в переводе на рубли заметно выше российских. Притом, что зарплаты у киевлян намного ниже, чем у россиян.