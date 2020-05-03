Комаровский рассказал, что делал бы при симптомах коронавируса

Киев, 3 мая. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие действия предпринял бы при симптомах коронавируса. Соответствующую публикацию специалист разместил в соцсети Instagram.

По словам врача, первым делом он бы предупредил коллег о своем заболевании.

«Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере. Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты», — написал Комаровский.

Телеведущий отметил, что ориентировался бы по симптоматике и в случае болей в горле использовал бы леденцы, а повышения температуры — парацетамол. Комаровский подчеркнул, что важно проверить, не работает ли отопление, и убедиться, что температура в комнате не превышает 20 градусов, а влажность составляет 50−55%.

Такие средства, как азитромицин, хлорохин и противовирусные препараты для борьбы с ВИЧ-инфекцией врач использовать бы не стал.

«Все, что буду, — это литрами пить жидкость и есть фрукты», — повторил Комаровский.

Вспышка вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек. В России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек умерли. 15 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В Москве за сутки скончались 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщило RT. Всего за время пандемии в столице умерли 729 человек с коронавирусом.