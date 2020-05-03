МЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения домой с улицы

Москва, 3 мая. Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ рекомендуют промывать нос, горло и глаза после возвращения домой с улицы.

По словам экспертов, данные меры снизят риски заражения коронавирусом.

«После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза», — рекомендует ВНИИ ГОЧС.

Они также советуют тщательно мыть обувь и сменить одежду. Использованные на улице средства индивидуальной защиты необходимо утилизировать.

Эксперты ВНИИ ГОЧС напоминают, что перед приемом еды и после туалеты необходимо быть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком. Также они настоятельно рекомендуют проветривать помещения и регулярно делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Ранее специалисты МЧС порекомендовали брать с собой в больницу при госпитализации с коронавирусом немного наличных денег и гаджеты. В комплект нужно включить страховой полис, амбулаторную карту, антисептик, средства от расстройства желудка, лекарства от аллергии и обезболивающее, а также одежду для стационара, включая обувь и сменное нижнее белье. МЧС отмечает, что главное — иметь с собой паспорт или другое удостоверение личности.

Начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.