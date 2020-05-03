Эксперт назвал главные признаки финансового мошенничества

Москва, 3 мая. Эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о главных признаках финансового мошенничества.

«Первый сигнал – это сверхвысокая доходность вложений. Однозначно не стоит вкладываться, если на финансовых ценниках указано 35% годовых и более. По крайней мере, за последние годы мы не встречали ни одного примера добросовестного бизнеса, который бы привлекал деньги граждан под такие проценты», — заявил Сафиулин.

Одним из основных критериев добросовестности эксперт назвал наличие у организации разрешения на привлечение денег населения от Банка России. По его словам, это необходимое, но недостаточное условие. Финансовыми пирамидами могут оказаться кредитные потребительские кооперативы, брокерские и страховые компании, банки и пенсионные фонды.

Сафиулин напомнил, что серьезную страховую защиту на российском рынке имеет только банковский вклад. В других финансовых секторах системы компенсации или страхования не работают. Особую осторожность следует соблюдать при общении с зарубежными компаниями. Необходимо проверять лицензии организаций на сайтах финансовых регуляторов стран, на которые они ссылаются.

Эксперт отметил, что клиенту даже могут прислать «красивый документ с гербами и печатями». Но такие «лицензии» в 99% случаев оказываются подделками или свидетельствами о регистрации зарубежного ООО, которое разрешением на занятие финансовой деятельностью не является. Но даже если лицензия в порядке, нужно учитывать то, что любые проблемы с компанией придется решать в чужой юрисдикции и на чужом языке, предупредил специалист.

Рискованным будет и вложение в компанию без прослеживаемой истории, но со сверхактивной рекламой вкладов. По мнению Сафиулина, если дополнительно к расходам на выплату процентов организация тратит деньги на рекламу, возможно, она не собирается возвращать инвесторам.

«Наконец, я бы указал на некоторые предложения, в сторону которых даже смотреть сегодня не стоит. Это рынок бинарных опционов, компании, предлагающие чудо-роботов для торговли на рынке, а также криптопроекты. Во всех этих сферах уровень откровенного мошенничества приближается, а иногда и превышает 90%», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Москве полиция задержала двух мошенников, которые продавали электронные пропуска для передвижения по городу.