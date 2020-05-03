Учителя йоги рассказали, как победить страх перед коронавирусом

Нью-Дели, 3 мая. Для расслабления в условиях стресса, вызванного пандемией, можно практиковать йогу-нидру, заняться пранаямой, пить тонизирующие и успокоительные настои, а также медитировать, отмечают эксперты в области йоги.

Индийские инструкторы йоги на вопрос об успокоении говорят сперва не про асаны или техники, а предлагают высыпаться и жить по природным ритмам.

«Все дело в том, чтобы поддерживать низкий уровень стресса и здоровую иммунную систему. Одно из главных правил избавления от стресса – необходимо высыпаться, жить в соответствии с ритмами природы, есть пищу, полную праны (жизненной силы), и накапливать оджас (высшая форма энергии человеческого тела)», — говорит эксперт в йоге Кумар Пандей.

По его словам, день стоит начинать с полоскания горла и промывки носа подсоленной водой. Также он советует пить отвары, помогающие расслабиться. Также он упомянул пранаяму — комплекс дыхательных практик.

Российские учителя йоги советуют практиковать медитацию. По их мнению, это лучшее оружие в борьбе со стрессом.

«Медитация — практика концентрации, в качестве объекта наблюдения можно выбрать то, что всегда под рукой — наше дыхание. Концентрация внимания в определенный момент, при должном усердии занимающегося, переходит в деконцентрацию, и именно к этому состоянию мы стремимся», — отмечает инструктор Александр Бельчиков.

Он советует попробовать Йогу-нидру, более известную как «практика осознанного расслабления». Ее суть заключается в намеренном расслаблении мускулатуры и последовательном перемещении внимания на различные части тела.

Ранее излечившийся от коронавируса житель Индии бизнесмен Рохит Дутта рассказал, как йога помогла ему побороть болезнь. По его словам, значимую роль в выздоровлении сыграли не только лекарства, но и дыхательные практики пранаямы.