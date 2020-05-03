Эксперты рассказали, чем россияне заменили кинотеатры и спортзалы на самоизоляции

Москва, 3 мая. Жители РФ в период самоизоляции стали чаще смотреть кино онлайн и заниматься спортом дома, заменив этим походы в кинотеатры и спортзалы, отмечается в исследовании холдинга «Ромир».

Исследование основывается на данных скан-панели покупателей «Ромира». На протяжении пяти волн мониторинга респонденты рассказывали, как проводят время на карантине.

«Чаще всего респонденты отвечали, что заменили походы в кинотеатры просмотром фильмов на видеосервисах. Так на неделе с 17 по 23 апреля отвечала половина жителей регионов и 56% москвичей», — сообщается в отчете об исследовании.

20% опрошенных в регионах и 26% в столице заявили, что заменили походы в спортзал домашними тренировками. 7% респондентов в регионах и в Москве сказали, что заказывают еду на дом, чтобы заменить походы в ресторан.

Онлайн-лекциями и курсами заинтересовались 11% россиян в регионах и 15% москвичей.

По мнению президента «Ромира» Андрея Милехина, привычки, возникшие у россиян в период самоизоляции, останутся с ними и после пандемии.

«Как кинотеатрам снова привлечь зрителей, успевших массово оценить комфорт домашнего кино по запросу? Как фитнес-центрам вновь переключиться с онлайн-тренировок на привычный офлайн? И это лишь пара простых вопросов, на которые предстоит искать ответы в изменившемся мире», — говорит Милехин.

Ранее глава «Национальной системы платежных карт» Владимир Комлев отмечал, что жители России в апреле в условиях режима самоизоляции оплатили рекордное с начала года число онлайн-курсов.

Также сообщалось, что во время режима самоизоляции россияне стали активнее покупать шоколад и фастфуд. Диетологи предупреждают, что последствиями таких пристрастий могут стать лишний вес и дерматит.