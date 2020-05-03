Самолет разбился в Боливии, есть жертвы

Сукре, 3 мая. В результате крушения самолета в Боливии погибли шесть человек, в том числе четверо граждан Испании и два боливийских пилота. Об этом в Twitter сообщили ВВС Боливии.

Инцидент произошел около 13.42 по местному времени (20.42 по Москве) в субботу, 2 мая. Самолет вылетел из Тринидада и направлялся в Санта-Крус. Летевшие на нем граждане Испании должны были вернуться на родину.

Совет по расследованию авиационных происшествий представит полный отчет о послуживших причиной аварии факторах в течение восьми дней, уточнили в ВВС Боливии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в горах Южной Кореи разбился спасательный вертолет с семью пассажирами на борту. Спасатели не пострадали, в ближайшую больницу в тяжелом состоянии доставлены эвакуируемый пациент и его опекун.