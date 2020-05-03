Киев заявил о «незаинтересованности» России в выяснении причин трагедии в Одессе

Киев, 3 мая. Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в МИД Украины по случаю годовщины трагедии.

По утверждению украинских дипломатов, Москва отказалась выдавать экс-замначальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи и предоставила ему российское гражданство. В МИД Украины также отмечают, что РФ якобы «настаивала на выдаче 9 человек, принимавших прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами».

Отметим, что за 6 лет Киев так и не смог завершить расследование и найти виновных в трагедии. В прошлом году Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) обнародовала отчет о расследовании событий 2 мая 2014 года, в котором отмечается, что никто так и не понес ответственности за смерть 48 человек. По словам главы миссии, такое положение дел говорит о незаинтересованности киевских властей в поиске и наказании виновных. Он также подчеркнул, что действия украинских правоохранительных служб позволяют говорить о предвзятости следствия.

МИД РФ неоднократно обращал внимание, что Украина осознанно тормозит расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, а также призывал международное сообщество добиться от Киева выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что украинские неонацисты глумились над родными и близкими жертв трагедии во время траурных мероприятий на Куликовом поле. В этот раз они припарковали рядом автомобиль, вещавший на немецком языке на манер оккупационных войск гитлеровской Германии.