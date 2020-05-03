Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Фильм «Шугалей» назвали эффектным боевиком без «типичной клюквы»

1 362
0 Оставить комментарий

Фильм «Шугалей» назвали эффектным боевиком без «типичной клюквы»

Москва, 3 мая. Эксперты назвали фильм «Шугалей» эффектным и правдивым боевиком без «типичной клюквы». Соответствующее мнение выразила редакция канала о войне на Ближнем Востоке Reverse side of the medal в мессенджере Telegram.

В основу картины легла подлинная история переводчика Самера Суэйфана и российского социолога Максима Шугалея, которые прибыли в Ливию для проведения исследований по официальному приглашению местных властей. Там специалистов задержали и уже почти год незаконно удерживают в тюрьме «Митига».

Как отмечают авторы ТГ-канала Reverse side of the medal, получился эффектный боевик, основанный на реальных событиях, но «без типичной для российского кино клюквы».

Редакция канала также указала на сходство между ситуацией с российскими социологами в Ливии и россиянкой Марией Бутиной, которую объявили иностранным агентом и лишили свободы в США. Однако реакция общественности в этих случаях была разной. В поддержку Бутиной развернулась мощная кампания, но для Шугалея практически ничего не было сделано, считает автор.

Фильм «Шугалей» назвали эффектным боевиком без «типичной клюквы»

Канал выразил уверенность, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи вскоре свергнут силы Ливийской национальной армии, которая уже практически освободила всю территорию страны. Тогда будут освобождены и российские социологи.

Премьера остросюжетного боевика «Шугалей» состоялась на телеканале НТВ в пятницу, 1 мая, сообщает RT. Действие картины разворачивается весной прошлого года. Социологи Максим Шугалей (Кирилл Полухин) и Александр Прокофьев (Сергей Яценюк) с переводчиком Самером Суэйфаном (Олег Абалян) прибывают в Ливию для проведения социологического исследования. Но там Суэйфана и Шугалея заключают в частной тюрьме. Режиссером картины выступил Денис Нейманд.

Новости партнеров

Источник: Telegram-канал Reverse side of the medal
Новости партнеров