Москва, 3 мая. Эксперты назвали фильм «Шугалей» эффектным и правдивым боевиком без «типичной клюквы». Соответствующее мнение выразила редакция канала о войне на Ближнем Востоке Reverse side of the medal в мессенджере Telegram.

В основу картины легла подлинная история переводчика Самера Суэйфана и российского социолога Максима Шугалея, которые прибыли в Ливию для проведения исследований по официальному приглашению местных властей. Там специалистов задержали и уже почти год незаконно удерживают в тюрьме «Митига».

Как отмечают авторы ТГ-канала Reverse side of the medal, получился эффектный боевик, основанный на реальных событиях, но «без типичной для российского кино клюквы».

Редакция канала также указала на сходство между ситуацией с российскими социологами в Ливии и россиянкой Марией Бутиной, которую объявили иностранным агентом и лишили свободы в США. Однако реакция общественности в этих случаях была разной. В поддержку Бутиной развернулась мощная кампания, но для Шугалея практически ничего не было сделано, считает автор.

Канал выразил уверенность, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи вскоре свергнут силы Ливийской национальной армии, которая уже практически освободила всю территорию страны. Тогда будут освобождены и российские социологи.

Премьера остросюжетного боевика «Шугалей» состоялась на телеканале НТВ в пятницу, 1 мая, сообщает RT. Действие картины разворачивается весной прошлого года. Социологи Максим Шугалей (Кирилл Полухин) и Александр Прокофьев (Сергей Яценюк) с переводчиком Самером Суэйфаном (Олег Абалян) прибывают в Ливию для проведения социологического исследования. Но там Суэйфана и Шугалея заключают в частной тюрьме. Режиссером картины выступил Денис Нейманд.