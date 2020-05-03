Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса

Париж, 3 мая. Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.

Как отмечают журналисты, в дестабилизации существовавшего прежде миропорядка ключевую роль сыграл экономический подъем Китая. По их мнению, задержка, с которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила международное сообщество о рисках пандемии, является свидетельством зависимости организации от КНР.

Авторы подчеркивают, что Соединенные Штаты более не выполняют функцию мирового лидера, как в ХХ веке. В последние годы Вашингтон все больше отклонялся от этой роли, а кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил США и вовсе от нее отказаться, считают во Франции.

Журналисты пишут, что распространение COVID-19 ударило и по Европейскому союзу. Они считают, что, оставшись безоружным перед пандемией, Брюссель не смог оказать помощь наиболее пострадавшим государствам, что ставит под вопрос единство Европы. Французы считают, что для сохранения влияния, Евросоюзу следует пересмотреть собственное устройство.

Ранее журналист датского издания Berlingske писал, что Москва и Пекин готовы к «постамериканскому» миру. По словам датского автора, пандемия коронавируса существенно ослабила позиции Вашингтона на международной арене. Журналист Berlingske указывает на стремление западных стран сохранить старый миропорядок, в то время как РФ и КНР готовы оспорить статус США как мирового гегемона.