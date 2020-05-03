Заболевшая коронавирусом актриса Васильева поразилась увиденному в больнице

Москва, 3 мая. Заразившаяся коронавирусом российская 73-летняя народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала, что осознала масштаб эпидемии после посещения больницы. Переживаниями артистка поделилась в соцсети Instagram.

«Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5 — 37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах», — сообщила Васильева.

По словам актрисы, ее доставили в больницу каретой скорой помощи. Там артистка поразилась увиденному масштабу пандемии.

«Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом еще 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», — отметила артистка.

Васильева добавила, что врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, однако поражения легких не сильные. Актриса лечится дома. Результаты анализов на COVID-19 должны прийти Васильевой через пару дней, но «клиническая картина говорит именно об этом вирусе».

Актриса призналась, что не придавала большого значения эпидемии. Артистка по возможности оставалась дома и не ходила в гости, однако выходила на улицу выбросить мусор или в магазин.

«А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!» — призвала Васильева.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что у артистки диагностировали коронавирус.

Вспышка вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек. В России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек умерли. 15 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.